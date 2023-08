– Nagyon finom fügebetét van benne és sok-sok dió. Ropogós betétet és karamellt, illetve mandulalisztet tartalmaz. A Kikeletet viszont csak azt. Gluténmentesnek nem hívhatjuk, de elmondható róla, hogy hozzáadott gabonalisztet nem tartalmaz. Érdekessége, hogy fekete tea az alapanyaga, ezt bergamonttal és virágszirmokkal ízesítjük. Pihentetjük a főzetet és úgynevezett infúziókat készítünk, vagyis sűrítményt kapunk és ezt használjuk az alaphoz. A tea ízét kiemeli a fehércsokis mousse és citromhab tökéletes elegye – avatott be a titokba Bea, aki nagyon büszke a cukrászcsapat sikerére és persze az országtortáéra is.

– Sokkal többen keresik és veszik a cukros verziót, a cukormenteset már kevésbé. Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány évről évre nagy figyelmet fordít a mentességre, éppen ezért az idei tortaszeleteket cukorbetegek is fogyaszthatják – teszi hozzá a cukrászda vezetője. Azt is elárulta, a kereslet határozza meg, meddig készítik a 2023-as országtortát. Jelenleg - szintén a vásárlók kívánságára - a korábbi évek nyertes süteményei is helyet foglalnak a pultban. Például az Őrség Zöld Aranya, ami 2016-ban győzött, vagy a tavalyi cukormentes verzió, a Nagyi kedvence.