Most rajzanak a kérészek, melyek násztáncukkal a tiszai jelenséghez hasonlóan, „virágba borítják” a folyót. A különleges természeti látványosságról Dávid Balázs, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság esztergomi gátőre beszélt a berek.hu-nak.

A vízminőség 2012 óta javult annyira, hogy a dunai kérészek násztáncukat járva beborítják a folyó felszínét. A latin nevén Ephoron Virgo ilyenkor a táplálékkínálat okán is megjelennek, tulajdonképpen a Duna egész szakaszán. Tájékoztatásában az esztergomi gátőr arra is felhívta a figyelmet, hogy a tiszavirághoz hasonlóan a dunavirág rajzása is leginkább alkonyatkor tekinthető meg.

A mintegy két hétig tartó rajzási időszak alatti természeti látványosággal kapcsolatban a következő tanácsot olvashatjuk a berek.hu oldalon: „Kapcsoljuk le a lámpát és élvezzük, hogy a sötétlő vagy a városoktól gyengén fénylő égbolt még jobban elsötétül. A millió szárnyak zizegő hangja és a finoman nekünk szálló nedves bőrük felejthetetlen élményt nyújt.” A növény- és állatvilág friss híreivel foglalkozó honlap videót is mellékel, melyen szemet kápráztató módon illusztrálják a kérészek dunai rajzását.

A teljes cikk ide kattintva olvasható el.