Az évszakok változásával az arcápolási rutinunkat is fontos változtatni

– kezdi az alapszabállyal Radvánszki Timi. Szakmai tapasztalata azt mondatja vele, hogy télen a mínuszok és a száraz levegő állítja kihívás elé a bőrt, a nyári hónapokban az erős napsütéssel, az UV-sugárzással és a meleggel kell megküzdeni. Jól tudja, hogy a problémás arcbőrrel rendelkezők nehéz helyzetben vannak, hiszen a napsütés, a klóros vagy sós víz, valamint a légkondi használata az ő arcukat viseli meg a legjobban.

– Kulcsfontosságú a megfelelő bőrtisztítás, a hidratálás és a fényvédelem. Ezt a három alapvető szabályt betartva csodálatos változást érhetünk el – mondja az arcbőr tatabányai szakértője, aki még egy fontos dologra hívta fel a figyelmet: a bőrtípusnak megfelelő kozmetikumok használatára.

Három csoportot különböztetünk meg: vannak a száraz, érzékeny, továbbá a normál és a zsíros arcbőr kategóriák. Ezek közül az első és az utolsó csoportba tartozók igényelnek nagyobb odafigyelést. Ami mindhárom esetben ugyanúgy alkalmazható, az az esti lefekvés előtti rutin.

Timi a micellás víz használatát tanácsolja, amelyet mindenképp le kell öblíteni vízzel vagy hidratáló tejjel. Szerinte nagyon fontos lemosni arcunkról a micellás vizet, mert az könnyen kiszáríthatja a bőrt. Reggel viszont már a hidratálás és a fényvédő használata elengedhetetlen, hiszen testünk több folyadékot veszít a nyári hónapokban, amit pótolni kell.

– Testünk 60 százaléka víz. Ez krémekkel és megfelelő folyadékfogyasztással, netán magas folyadéktartalmú ételek fogyasztásával is pótolható. Például jól is esik ilyenkor a sok gyümölcs, különösen a dinnye – mondja a kozmetikus, aki még egy gondolat erejéig visszatért a fényvédőkre, a sminkhasználatra és azokra a bizonyos faktorszámokra.

– A nyári hónapokban hagyjuk lélegezni az arcbőrünket. A nehéz alapozók és a sűrű korrektorok helyett próbáljunk ki könnyebb textúrájú termékeket. A nyári bőrápolás legfontosabb része pedig a fényvédelem. Fényvédőt egész évben fontos használni, azonban a nyári hónapokban különösen erős lehet az UV-B sugárzás, amely károsíthatja az arcbőrünket, ha nem gondoskodunk megfelelő védelemről. Válasszunk 50+ feliratú, széles spektrumú termékeket, amelyek képesek a káros sugarak több mint kilencven százalékát kiszűrni és a faktorszámmal jelzett ideig vagy ötven percet tölthetünk a napon a leégés kockázata nélkül – zárja szavait Radvánszki Timi, aki olvasóinknak ad még egy végső tanácsot is, amelyet érdemes fontolóra venni. Miszerint huzamosabb ideig történő napozás esetén többször is érdemes bekenni az arcunkat fényvédővel – akár óránként is –, ráadásul nem kell kímélni a szánkat sem, hiszen ugyanúgy ki van téve a káros sugárzásnak.