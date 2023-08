– Hol lesz 2024. június elsején?

– Fogalmam sincs, nagyon messze van az még. Mit lehet azt tudni? Én nem szoktam ilyen távolságokra előre jósolgatni.

– Akkor sem, ha sokaknak már van jegye erre a napra a Hungária koncertjére?

– Ez jogos érv, elismerem. Már megjelent a nyilvánosságban, hogy újra összeáll a Hungária. Ennek alapján elmondhatnám, hol leszek akkor, de nem akarok előre mondani semmit, mert babonás vagyok. Remélem ott leszek, ahová ezek a jegyek szólnak.

– A napokban jött ki T. Danny új klipje, a Csókkirály, amelyet négy nap alatt félmillióan láttak. Önnek hogy tetszik a feldolgozás?

– Elvagyok vele. Nekem kellett engedélyezni, hogy megszólalhasson, megnézhetővé váljon, amit meg is tettem. Miért ne éljen át egy újabb generációt ez a dal? Drukkolok a sikerének.

– Korábban is dolgoztak már fel más előadók Hungária-slágereket. Előfordul, hogy az előadók kérik a véleményét, mielőtt előadják a dalt?

– A legtöbbször igen, de van olyan is, amikor nem, akkor van egy kis disznóság a dologban. De ilyen világot élünk, el kell fogadni néha azt is, ami kicsit más, mint ahogy minket neveltek. A legtöbben előzetes hozzájárulást kérnek. Ha nincs kifogásom ellene, akkor megadom. Ha van, akkor nem.

– A nyáron is rengeteg koncertet ad. Jut ideje pihenésre is?

– Jut, jut, de nem olyan nagyon sok. Néha jó lenne semmire sem gondolni, de idén nyáron nagyon kevés olyan nap van, amikor megengedhetem magamnak ezt a luxust.

– Beszéljünk egy kicsit a Hungária együttesről is. A hatalmas sikerek után, már Szikora Róbert kiválása előtt is érezhető volt, hogy sokáig nem marad együtt a zenekar?

– Nem tudom, hogy lehetett-e ezt sejteni. Ha gyorsan kell rá válaszolni, akkor azt mondom, hogy nem. Nem volt jó pillanat, amikor kilépett, de átvészeltük és egy évig még léteztünk szépen együtt. Nem feltétlenül Robi kiválása volt az oka, hogy ez a dolog megszűnt. Ha valami hasonló kérdést kapok, mindig azt mondom, ha akkor nem szűnik meg, akkor most nem tudunk újra összeállni.

A legkelendőbb hazai albumok

A Hungária nem először áll össze egy koncert erejére. 1995-ben már tartottak telt házas koncertet az akkori Népstadionban. Fenyő Miklós portálunkkal azt is megosztotta, számít-e ezúttal is telt házra. – Boldog lennék, ha az lenne, de hogy mire számítok, az belső titok. A művészvilág vívódásokkal, örömökkel, inspirációkkal teli. Az ember meg akarja mutatni magát, a hitvallását, amit ki akar fejezni a dalokban. A művészet asszociációk sorozata, amihez kedv kell, életöröm. A számítás nem a mi műfajunk, az a szervezőké. Mi csak örömet akarunk okozni, ha pedig ezt sikerül megtennünk, boldogok vagyunk. Az együttes ebben az évben jelentette be, hogy a megmaradt tagok ismét összeállnak. A Puskás Arénában olyan dalok csendülnek majd fel, mint a Hotel Menthol, a Duci Juci, a Csókkirály vagy a Limbó hintó. A Fenyő Miklós által eredetileg 1968-ben életre hívott Hungária beatzenekarként is a legnépszerűbb magyar előadók közé tartozott, és két lemezt (Koncert a Marson–1970; Hungária–1971) jelentetett meg. 1980-ban új felállással és koncepcióval tértek vissza. Az ötvenes évek jampijelmezeibe öltözött, a vérpezsdítő zenét ötletes magyar szövegekkel párosító együttes nagy sikert aratott. Rock and Roll Party című lemezük magyar rekordot jelentő 650 ezer példányban kelt el, ma is minden idők legkelendőbb hazai albumai közé tartozik.

– Tudott szívből örülni az R-GO és a Dolly Roll sikereinek is?

– Őszintén? Hallgattam őket, figyeltem, hogy gördül tovább a pályájuk. A sikerükkel semmi bajom nem volt, nem vagyok se féltékeny, se irigy típus, soha nem is voltam. Inkább büszkeséget éreztem, mert ezeket az embereket mind én tettem sínre annak idején. Én mutattam meg nekik ezt az utat. Azt, hogy milyen sikerrel jártak ezen az úton tovább, az nálam vegyes fogadtatásra talált. Nagy elkötelezettje voltam az igazi rock and rollnak, a vadul szemtelen dolognak, amit én annak hívok. Elég fiatalon találkoztam ezzel a műfajjal, ráadásul nem is Magyarországon. Nekem voltak igényes elvárásaim a dologgal kapcsolatban. Meg akartam tartani a mondanivalóját, a kifejezőképességét, izgalmasságát. Ez egy zenei forradalom volt, ami a világot kiforgatta a négy sarkából. Ha olyan lett volna, amilyen a Dolly Roll volt később, akkor ez nem történt volna meg, az biztos.

– Három hónapja jelentették be, hogy újra összeáll a Hungária. Hogy fogadta a közönség a hírt?

– Nem tudom, erről nincs semmi információm. Abból fog kiderülni, hogyan alakul majd a jegyértékesítés. De ez nem az én dolgom, erre megvan a megfelelő produceri társaság, amelyik időről időre beszámol majd róla, milyen a fogadtatás. Nagyon remélem, hogy jó lesz.

– Köztudott, nagy Manchester United-szurkoló. Mit vár a vörös ördögöktől a Bajnokok Ligájában? Az angol bajnokságban a csapat fel tudja majd venni a versenyt a Manchester City-vel, vagy éppen az Arsenallal?

– Egyelőre nem látom azt a nagyon nagy előrelépést, ami az elmúlt évekhez képest nagy boldogságot okozna nekem. Ez a csapat valamikor iszonyatos nagy örömöket szerzett mindenkinek, aki rajongója a csapatnak, a klubnak, így nekem is. Aztán a sikerek kicsit alábbhagytak az elmúlt nyolc-tíz évben. Már kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy szerepel a következő évadban. Úgy tűnik, valamiféle megújulás történik a csapat körül. Próbálnak olyan erősítést hozni, amely képessé teszi őket arra, hogy a Premier League-ben nagyon jók legyenek. De a Bajnokok Ligájában nem gondolnám, hogy az új idényben esélyes lenne mondjuk egy döntőre, pedig bár úgy lenne!