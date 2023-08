A mostani időszakban több közintézménybél is gázbekötési munkálatok zajlanak – közölte az önkormányzat a város hivatalos oldalán. A városvezetés felidézte, hogy az energia-racionalizálás érdekében júliusban kezdődött el az érintett épületek fűtési rendszereinek korszerűsítése. A fejlesztéssel több célja van az önkormányzatnak: egyrészt szeretnék megelőzni, hogy a távhő magas díja miatt most ne keljen majd bezárni intézményeket, másrészt az alternatív megoldással akár kisebb költséggel is működtethetők lesznek az épületek.

Tájékoztatásuk szerint a gázkontingens igénylése után a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárnál már bekötötték a gázt. A távhő-kiváltás a Nipl Stefánia Uszodánál is zajlik, a tervek szerint az intézményt jövőre felújítják. A dorog.hu azt is írja, hogy a Petőfi óvoda energetikai korszerűsítése nem csak a fűtésrendszer modernizálásából, hanem a nyílászárók cseréjéből és a homlokzatok szigeteléséből áll. A megújult épületet a 73. Bányásznapi rendezvénysorozat keretében, szeptember elsején fogják átadni.