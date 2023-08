Mint arról a dorog.hu is beszámolt, 2015 nyarán kapcsolódott be a Dorogi Rendőrkapitányság a Student Police programba, arra törekedve, hogy a diákok bevonásával a bűn- és baleset-megelőzés egy új formáját próbálhassák ki Dorogon. A városi önkormányzat már akkor támogatta a kezdeményezést és a résztvevők számára elkészíttették az egyen pólókat, így segítve a program megvalósulását.

A Student Police program célja alapvetően az, hogy az idegenforgalmi szempontból népszerűnek számító területeken a középiskolás diákok úgy próbálják meg megelőzni a bűncselekményeket és a baleseteket, hogy felhívják az állampolgárok figyelmét a sértetté válás elkerülésének lehetőségeire.

Bár Dorog nem számít kiemelkedő turisztikai célpontnak, azonban a fiatalok közreműködésével a Dorogi Rendőrkapitányság közelebb kerülhet ahhoz, hogy minél kevesebb bűncselekmény és baleset következzen be az illetékességi területükön. A négy héten át szolgálatot teljesítő tizenhat diák jórészt szórólapokat osztogatott, de akár segítséget is nyújtott a járókelőknek. A hőségre való tekintettel kiemelt feladatként a parkoló járműveket is ellenőrizték, nem felejtettek-e bennük alvó kisgyermeket vagy állatot.

A résztvevők szinte kivétel nélkül a helyi Zsigmondy Vilmos Gimnázium tanulói voltak, a közreműködésükkel teljesítették az érettségihez előírt közösségi szolgálatukat is. A Dorogi Rendőrkapitányság köszöni a diákok munkáját és arra kérik a lakosokat, fogadják meg a szórólapokon szereplő tanácsokat.