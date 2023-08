A tábor arra is alkalmat teremt, hogy közelebb hozza egymáshoz az egyesület tagjait, a legidősebb résztvevő csaknem hatvanéves, a legkisebbek pedig csupán óvodás korúak. A fiatalok mintát látnak a felnőttektől arra vonatkozóan, hogy kell viselkedni, illetve együtt is edzhetnek a különféle korosztályok. Szabadtéri edzést is szerveznek, a hét pedig övvizsgával ér véget.

Filep Imre azt is kiemelte, ötéves kortól foglalkoznak az egyesületnél gyerekekkel. Vannak, akik már évtizedek óta ide járnak, akadnak, akiknek már a gyermekeik ugyancsak jönnek edzésre.