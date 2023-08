Az első és legfontosabb kérdés, hogy kinek a tulajdona a terület. Amennyiben önkormányzati, akkor a hivatal felelőssége a parlagfűirtás. Abban az esetben, ha magánszemélyé, akkor pedig a tulajdonosé. A korábbi szabályozás szerint a földhasználó csak az adott év június 30-ig volt köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, a hatályos szabályozás szerint viszont a parlagfű elleni védekezés egész évben fennálló kötelezettség. Mulasztás esetén az illetékes megyeszékhelyi járási hivatal a földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot szab ki.

Minden évben felmérést készít a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a fertőzött területekről. Hivatalosan 15 ezer és 5 millió forint közötti büntetést lehet kiszabni – ezek a büntetési tételek pedig a Nébih tájékoztatása szerint idén sem fognak változni.

Tavaly például az ország teljes kül-és belterületén összesen 73,8 millió forint bírságot szabott ki a hatóság az elhanyagoltan hagyott parlagfüves területek miatt. Ugyanakkor évről évre csökken a kiszabott bírságok összege: 2019-ben még 136 millió forintra bírságolták azokat, akik saját földjükön vagy kertjükben nem nyírták le vagy irtották ki gyomnövényt.

A megyei kormányhivatalok 2022-ben 1394 esetben bírságoltak, belterületen pedig 57-szer. Míg a 1,5 milliós bírság külterületen született, belterületen a legmagasabb, mit kiszabtak, mindössze 50 ezer forint volt. A hatóság szerint a növényvédelmi bírság mértékét elsősorban a parlagfűvel fertőzött terület elhelyezkedése, mérete, valamint annak átlagos borítottsága határozza meg.

Ha a károsító gyommal borított terület átlaga nem haladja meg 10 százalékot, az irányadó bírságtétel legalacsonyabb összege szabható ki. Ha pedig a parlagfűvel borított terület átlaga meghaladja az 50 százalékot, akkor az irányadó bírságtétel legmagasabb összegét kell alkalmazni.

Az elmúlt években indult el a lakossági bejelentések automatizálása is. Tavaly a Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül összesen 2081 esetben érkezett közérdekű bejelentés, 1418 belterületre, míg 663 külterületre esett. 2022-ben is volt az ország teljes területét kis repülős parlagfű felderítés, emellett több tízezer hektárnyi mezőgazdasági terület ellenőrzésére is megvalósult földi bejárások alkalmával.