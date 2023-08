Mint arról a Kemma.hu is beszámolt, 2020 júliusában egy, a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos lakossági fórumot hívtak össze, amelyen a helyiek arról értesültek, hogy egy vállalat külfejtéses homok-kavics bányát szeretne létesíteni Pilismarót közigazgatási területén.

Akkor Molnár Péter, a GM-PRO Kft. tulajdonosa, ügyvezetője arról is beszélt, hogy 2017-ben nyújtották be a szükséges kutatási engedélyeket, elvégezték a próbafúrásokat és leszögezte azt is, hogy mindent a hatályos jogszabályoknak megfelelően és a földtulajdonosok engedélyével végeztek el.

Ismertette azt is, hogy lényegében huszonöt évig végeznének bányászati tevékenységet és háromnegyed részben vízi úton szállítanák el a sódert. A jelenlévők már akkor tiltakozni kezdtek és az egyre nagyobb nyomás miatt előbb Pergel István Csaba polgármester, majd a teljes képviselő-testület lemondott.

Azóta folyamatosan napirenden tartották a bányaügyet a községben, szinte nem telt el olyan hét, hogy a közösségi oldalakon ne találkoztunk volna a beruházást ellenző bejegyzésekkel. Újabb löketet adott a történetnek, hogy márciusban a helyi Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az Energiaügyi Minisztérium megsemmisítette az említett vállalat Pilismarótra tervezett sóderbányájának megnyitásához szükséges környezetvédelmi engedélyt.

Időközben egyre erősödtek a hangok azzal kapcsolatban, hogy népszavazást kellene kiírni a településen, így kiderülne, hogy a lakosok melyik irányba húznak. Pilismarót Község Helyi Választási Bizottsága a község hivatalos oldalán ismertette, hogy Alscher Norbert, Pintér Gergely és Urbán Ágnes önkormányzati képviselők helyi népszavazásra javasolt kérdést nyújtottak be. A helyi képviselő-testület a május 31-i ülésén egyhangú döntéssel a népszavazás elrendeléséről döntött, melyet augusztus 27-re írtak ki.

A nyár folyamán országgyűlési választást meghazudtoló kampány kezdődött a településen: ellepték az utcákat a táblák, transzparensek, Esztergom felől, a 11-es úton érkezve jókora molinó fogadta a közlekedőket. Ellenben a másik oldal is aktivizálta magát, találtunk az utcán egy elhagyott szórólapot, mellyel a vállalat ügyvezetője a bányanyitás támogatására próbálta rábírni a lakosságot. Az online tér pedig igazi csatatérré vált és nyomdafestéket nem tűrő bejegyzéseket is láthattunk.

Az újabb mérföldkőhöz augusztus 27-én érkeztünk el, a helyi általános iskolában már reggel 6 órakor megnyitottak a szavazókörök. A szavazólapon az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Pilismarót község közigazgatási területén külfejtéses bányászati tevékenységet végezzenek, és ennek érdekében Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet a településrendezési tervben nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt övezetbe sorolja?”

A helyi választási bizottság adatai szerint reggel 7 óráig 21 fő, 9 óráig 137 fő, 11 óráig 355 fő, 13 óráig 489 fő, míg 15 óráig 578 fő járult az urnák elé. A 15 órai addigi 30,23 százalékos részvételi arány már előre vetítette a referendum érvényességi kimenetelét, hiszen olyan rövid idő alatt már hatalmas hajrára lett volna szükség a lakosok részéről, hogy meglegyen a szükséges limit. Végül 19 óráig összesen 781 fő adta le szavazatát, így a részvételi arány 40,84 százalék volt.

Késő este Pilismarót közösségi oldalán megjelent a választási bizottság határozata is, melyből kiderül, hogy a népszavazás érvénytelen és eredménytelen volt, mivel a voksoláson nem vett részt a szavazásra jogosultaknak legalább a fele. Érdekesség, hogy összesen 1910 választópolgár szerepelt a szavazóköri névjegyzékben és 955 főnél húzták meg az érvényességi határt. A leadott 781 szavazatból mindössze 11 darab volt érvénytelen, 98 darab „IGEN” és 672 „NEM” szavazat jött össze.

A lakosok közül többen, a közösségi oldalakon úgy fogalmaztak: bár nem lett érvényes a referendum, világossá vált a helyiek álláspontja, melyet a képviselő-testületnek mindenképpen meg kellene fogadnia. A legnépszerűbb poszt viszont arról szólt, hogy ideje elásni a csatabárdot és három év csatározás után ideje lenne békében, egymást tisztelve élni a településen.