Kórház helyett otthon született meg Zolika - mentők siettek a komárom-esztergomi településre. Augusztus 23-án, szerdán hajnalban folyt el a magzatvize annak a 39 hetes kismamának, akihez egy Komárom-Esztergom vármegyei községbe kérték a mentők gyors segítségét. Bár a szülők kórházba akartak indulni, az események felgyorsultak, ezért értesítették a mentőket.

Megérkezett, de mégsem jár a neszmélyi komp: friss infók + videók. Mégse közlekedik a Neszmélyi komp augusztus 25., péntektől. Az biztos, hogy visszaérkezett a hajógyárból, de hogy mikor fog újra üzemelni, azt egyelőre nem tudni.

Oroszlány legcukibb limonádéárusa ismét akcióba lendül - mondjuk hol, mikor. Tavaly is nagy sikert aratott Beni a limonádéjával.

Halálos gyalogosgázolás az M1-esen: segíteni akart, a sztráda mindkét oldalán elütötték. A férfit olyan erővel ütötte el az első jármű, hogy átrepült az autópálya másik oldalára, ahol újra elütötték.

Gátlástalan kampányba kezdett Dobrev Klára. A Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt közel negyven vasútvonalat zártak be, most mégis azzal kampányol, hogy egy kormányváltás esetén újra fogják nyitni a most bezárt vasúti mellékvonalakat.

Másfél éves gyerek zuhant ki az ablakon egy budapesti lakásból. A gyerek a kanapén keresztül tudott felmászni az ablakpárkányra, majd onnan a nyitott ablakon keresztül kizuhant az utcára. Az anya azért nem figyelt a kisgyerekre, mert a másik gyerekének adott inni a konyhában.