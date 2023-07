– Felületesek vagytok, így nem lesz meg a fesztiválbérlet! – szúrt oda egy fiatal két társának, akik a Simor János utcában sétálva nem vettek észre két eldobott cigicsikket. A gyűjtést nehezítette, hogy az akció előtti estén hidegfront érkezett, a kiadós eső hatására pedig bomlásnak indultak az eldobott cigarettavégek. Az élesebb szeműek azonban így is kiszúrták a szétfoszlott, de még felismerhető szűrőket az útpadka mellett, a fűben, vagy a macskakövek között, több esetben szinte el sem szívott cigarettaszálakat is találtak.

A hulladékgyűjtés előtt a Tourinform Irodánál Kitta Gergely, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) intézetekért felelős igazgatója kiemelte, hogy a mostani eseménnyel egyrészt azt szeretnék hangsúlyozni, hogy szeretik Esztergomot, másrészt pedig azt is üzenik, hogy az MCC Feszt egy fenntartható, környezettudatos fesztivál.

Helyszín

Az MCC Feszt előeseményeként az előző két évben a Palatinus-tó partján tartottak szemétszedést, akkor az úgynevezett szabadpart mentén tevékenykedtek az önkéntesek. A Műanyagmentes július programsorozathoz kapcsolódva a Klímapolitikai Intézet az esztergomi önkormányzattal, az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel és helyi civil szervezettekkel összefogva ezúttal a belvárosba hirdette meg a hulladékgyűjtési akciót, ezúttal főleg a cigarettacsikkekre fókuszáltak.

Steindl Balázs, városüzemeltetésért felelős alpolgármester elmondta, hogy munkája során tapasztalja, mennyi szemetet dobálnak el a városban az emberek. Reményét fejezte ki, hogy az akció révén sokak figyelmét felhívják a környezetvédelemre és arra, hogy megőrizzék tisztaságban a települést. Szebenyi Péter, a Klímapolitikai Intézet munkatársa elárulta, hogy egyetlenegy darab elhajított cigarettavégben hétezer-féle toxikus anyag is található, mely nemcsak lokálisan, hanem ökológiai szinten is szennyez. Az akció résztvevőit külön csoportokba osztották be, és előre kijelölt útvonalat jártak be, az önkéntesek pedig fesztiválbérletet és élményfürdő belépőt is kaphattak.