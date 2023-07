A Hosszúlépés koncertje nyitotta július 7-én, pénteken és az Entertrain zárja vasárnap este a jubileumi programsort. A kettő közti programkavalkád minden elemét nem említhetjük, olyannyira eseménydús ez a környei hétvége.

Minden kétséget kizáróan a szombati nap léptek legtöbben színpadra a sportpályán. A házigazda német nemzetiségi dalkört követték a felsőgallaiak, de a Tardoskeddi Rozmaring Dalkör is szívesen eleget tett a felkérésnek.

Ottjártunkkor a vármegye kedvelt harmonikása, Herczog Ricsi repítette közönségét az osztrák hegyek közé – persze csak a dalok által, majd következett Bebe. A Back II Black frontembere az első zeneszám után a közönség között folytatta a koncertet. Később az Abba Sisters valamint a Neoton Família sztárjai is felléptek, az este pedig rakéták festették színesre az eget, majd a Die Eber Kapelle volt a hangulatfelelős.

Ha már sörfesztivál, ne csak a kulturális percekről essék szó! Dávid János több csapolttal készült: meggyes és áfonyás járt ízesített nedű kedvelőinek, de ír jellegű Vörös sör is volt. További kézműves különlegességek, mint például Döbrögi fekete söre és Lúdas Matyi söre is szépen fogyott a polcról, de a nyár slágere, mint a mango- és a gesztenye ízű is. A mojito sem koktél formájában volt jelen az árusnál, János folyékony kenyérként árulta azt.

Vasárnap délelőtt német nyelvű szentmisét tartottak a római katolikus templomban, majd koszorúztak a Kitelepítési Emlékműveknél. Vasárnap a sör mellé a Bon-Bont, valamint Roy&Ádám fellépését és a világhírű német popegyüttes, a Boney M slágereit kínálták a szervezők.