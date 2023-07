A bélyeg egy miniatűr képcsoda, tudományok, művészeti ágak és sportfajták elévülhetetlen, hiteles hordozója. Akit egyszer bűvkörébe vont a bélyeggyűjtés, legyen fiatal, vagy idős személy, azt már nemigen engedi el többé – tartják az elhivatottak. A mai digitális világban külön jó érzés látni, hogy a több mint százötven éves bélyegnek vannak még szenvedélyes gyűjtői, hagyományőrzői.

Ifjúsági nap

Az Országos Tematikus Bélyegkiállítás jó alkalmat ad arra, hogy a hobbiszinten gyűjtők és a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége között kapcsolat teremtődjön. Hazánkban körülbelül harmincezer ember hódol ennek a szenvedélynek. Szombaton nemcsak szakmai, hanem ifjúsági napot is tartottak, hogy a jövő generációja is megismerhesse a bélyeggyűjtés varázsát. A Magyar Posta Zrt. külön bélyegzőt készített erre az alkalomra.

– Ez a bélyegnappal egybekötött kiállítás az idei legnagyobb eseményünk. Az ország minden pontjáról jöttek kiállítók, hogy bemutassák gyűjteményeiket. A tűzoltósággal mindig próbálunk közösen bemutatni anyagot, továbbá éremgyűjtőktől is van most egy kis látnivaló, valamint Tata gyönyörű képeslapkiállítását is megtekinthetjük. Reméljük, a helyieket idecsalogatja, mert most látható először ilyen kompletten ez a képeslapkiállítás – emelte ki Polgár László, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének elnöke.