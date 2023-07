A két városvezető, Lazók Zoltán és Jozef Belicky aláírásával hitelesítette a hivatalos okiratot, akik a két település idei közös programtervét is egyeztették. A tervek szerint továbbra is számíthatnak egymásra a sportéletben és a közösségi rendezvényeken is. A kapcsolat 1993 óta töretlen.