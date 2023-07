Nagy kutyasétáltatás – így aposztrofálta az útját a 75 éves Soós Ferenc, majd hű társa nevére utalva hozzátette, hogy mindig lesz nála egy kis apró.

Forintra és Feri bácsira 1172,5 kilométer várt. A hat láb kitartóan gyalogolt, kutyagolt, a velük találkozó túrázók pedig élményként számolnak be a közösségi oldalakon arról, merre látták őket éppen. A Kéktúta hírességei lettek, akikért végül már egy ország izgult.

Az út kalandokban is bővelkedett, május végén, július elején Komárom-Esztergom vármegyén is áthaladtak és Feri bácsi pont itt hagyta el a telefonját. A családja nem is tudta őt elérni.

Mások közösségi oldalra kitett bejegyzéseiből, meg pár, nagy ritkán panziókból, postáról érkező telefonhívásból értesülhettek csak róla, szerettük és Forint merre járnak éppen. Került fel Facebookra fotó Feri bácsiról és Forintról Dorogon, Kesztölcön, Pilisszentkereszten és Piliscséven is. Mint azt a családtól megtudtuk, nekik arról is mesélt Feri bácsi, milyen jó neszmélyi borokat kóstolt nálunk, ezen a szakaszon.