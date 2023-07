Az ország legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő versenyén már 383 település méretteti meg magát, közöttük Tatabánya is.

A verseny célja a kulturált és vonzó településkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, életminőségük javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, valamint a természeti és az épített örökség megőrzése, gyarapítása.

A hagyományokhoz híven külön tematikus pályázatok benyújtására is lehetőség nyílt, melyek közül a Felsőgallai Német Nemzetiségi Óvodával együttműködve Az év óvodakertje pályázaton is elindult a város. A gyönyörűvé változtatott kertről megannyi szép fotót mutat be a közösségi oldal. Igazán gyönyörű lett az óvoda udvara.

A kertész- és tájépítészmérnökökből álló zsűri a rájuk jellemző alapossággal végezték munkájukat, értő tekintetüket semmi sem kerülhette el. Az eredményre ugyan még várni kell, de az ítészek elégedetten távoztak.