Budapestről érkeztünk hozzátok, hogy eljátsszuk nektek az ötvenes-hatvanas évek Amerikájának legnagyobb rock and roll, rockabilly slágereit, és persze hoztunk jó néhány saját dalt. Na, készen álltok?

– szólt a közönséghez Plesoczki Márton, a Marcello and The Flaming Boopers nevű együttes énekese-gitárosa, majd el is kezdődött az idő­utazás.

Előbb csak a fejek biccentek a ritmusra, majd a lábak is verték az ütemet, Ricky Nelson My one desire érzelmesebb dalára és a kellemes gitárdallamokra már a Duna-színpad előtti terület is benépesedett. A 2021-ben alakult banda a kilencvenes évek klasszikusát, a Ponyvaregény című film egyik leghíresebb jelenetét is megidézte, a fesztiválozók Uma Thurmant és John Travoltát másolva tviszteltek, már csak a két ismert színész hiányzott a táncparkettről.

A Marcello and The Flaming Boopers remek hangulatú pénteki koncertje csak egy volt a változatos, egyben színvonalas felhozatalból. A XXI. Lábatlani Blues Fesztivált egyébként a Blues Revolver nevű együttes nyitotta meg. Az első napon fellépett még az Ulbert Underground, mely Pákai Petra énekesnővel kiegészülve szórakoztatta a közönséget. Eljött a Creedence Clearwater Reborn – Tribute Band is, melynek tagjai a híres-neves amerikai, pontosabban kaliforniai banda előtt kívánnak tisztelegni.

A fesztivál másnapján a Musical Trip Trio, az Olivérsky és a Bluesberry mellett a Megasztárból ismert Gál Csaba Boogie és a garage soul, raw funk stílust képviselő Mo’ Gigs nevű együttes is gondoskodott arról, hogy Lábatlan ismét a blues fellegvárává váljon.