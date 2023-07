Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke beszélt a vármegyei önkormányzat megyei identitásprogramja, a Vármegyejáró-sorozat keretében készült csolnoki filmről, melyet aztán le is vetítettek. Ezután a Csolnoki Fúvószenekar vezetésével érkeztek meg a résztvevők a rendezvényparkba, ahol elsőként a Sárisápi Kristály Mazsorett Csoport és a Csolnoki Dimenzió Tánc- és Mazsorett Csoport lépett fel.

A helyszínen Kolonics Péterné köszöntötte a testvértelepülések delegációit is, majd reményét fejezte ki, hogy a jövőben is sikeres lesz az együttműködésük. Erős Gábor országgyűlési képviselő beszédében kiemelte: a falunapi rendezvénysorozat is bizonyítja, hogy élő, összetartó közösség rejlik a településen.

A fúvószenekar és a tizenöt éves Lucky Gentlemen formáció műsora után sztárvendégként Tolvai Reni lépett fel, majd az RHS DJ Team hajnalig tartó retró diszkója zárta a szombatot. Vasárnap baráti főzőversenyt is tartottak.