A poszter-vándorkiállítást a Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel együttműködve szervezte és összesen 11 kórházban láthatják majd az érdeklődők. Ötödik állomásként érkezett a bemutató Tatabányára, ahol 3 hétig lesz megtekinthető a H épület aulájában.

Az eseményt Dr. Dombi J. Péter, a Szent Borbála Kórház tudományos vezetője nyitotta meg, de beszédet mondott Dr. Kovács Gábor, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet nyugalmazott főigazgatója, illetve Dr. Böcskei Csaba PhD, a Szent Borbála Kórház Tüdőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa is. Mint elmondták: a posztereken a tízezrek haláláért felelős betegség kezelésének és kutatásának történetét mutatják be. Kiemelték, hogy a kiállítás a betegeket kezelő orvosok, ápolók, és kutatók munkája előtt is tiszteleg, hiszen az ő érdemük, hogy ma már ritka betegségnek számít a halálos kór.