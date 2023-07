Várszegi Balázstól, a szervezet elnökétől megtudtuk, hogy harmadik helyezést értek el a Tesco „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű programjának 12. fordulójában. A dorogi-esztergomi körzetben, a Panoráma tűzrakóhely nevű projektjük összesen 9983 szavazatot kapott. Elsődlegesen városhoz közeli, akár Duna menti megvalósítási helyszínben gondolkodtak, végül a Hármas-szikla nevű képződmény környezetére esett a választásuk, amelyet több jelzett turistaút is érint.

– A kirándulók eddig spontán raktak tüzet a szikla mellett, de most már kulturált körülmények között sütögethetnek, persze ez attól is függ, hogy érvényben van-e tűzgyújtási tilalom, vagy sem. Sokat köszönhetünk Wieszt Andrásnak, a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársának, aki eszközökkel segítette a megvalósítást – mondta Várszegi Balázs, majd hozzátette: a tűzrakót kisebb közösségi szalonnasütéssel avatták fel és már számos pozitív visszajelzést kaptak a túrázóktól.

A sikeres pályázat mellett továbbra is aktív szerepet tölt be az egyesület a város életében, a nyár hátralévő része is mozgalmasan telik számukra. Nemrégiben az esztergomi Kapcsolatok háza udvarán vetítették le az érdeklődőknek a Made in Hungária című filmet.

– A kertmozik alkalmával többnyire magyar filmeket vetítettünk, ugyanis számunkra fontos a magyar filmkultúra ismerete, népszerűsítése is. A program előtt lekezeltük, lecsiszoltuk és lefestettük a vetítőfelületet. A hangosításról, a projektorról is mi gondoskodtunk – mesélte.

Helytörténet

Esztergom múltjának megismertetése szintén fontos célkitűzése az egyesületnek. Ennek érdekében a Múzeumok Éjszakáján várhegyi sétával várták az érdeklődőket, továbbá kalandlapokat raktak ki a múzeumokhoz, melyek alapján fel lehetett fedezni a várost. Tavasszal volt egy másik, szintén érdekes programja az AlterEgomnak. Akkor a jelentkezők a régmúlt időkben Esztergomban történt erkölcstelen események legfontosabb helyszíneit kereshették fel, például olyan utcákon, sarkokon fordultak meg, ahol bűncselekmények is történtek.

Július végén rendezik meg a III. MCC Fesztet Esztergomban, melynek keretében az Edu sétányon az AlterEgom Egyesület is kap egy sátrat, ahol játékokkal, kvízzel és kötetlen beszélgetéssel is várják majd a fesztiválozókat.

– Augusztusban szeretnénk megtartani az immár hagyományos borkóstolónkat, újra lesz kertmozi is. Szeptemberben kenutúrát rendezünk és már készülünk az őszi pályaorientációs napunkra is. Emellett továbbra is igyekszünk élni a pályázati lehetőségekkel is – tette hozzá.