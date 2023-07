Pozsár-Hajdu Ilona kiemelte: interaktív előadást és vármegyei érték-bemutatót szervezett a megyei önkormányzat, különféle szemléletformáló előadásokon vehetnek részt, elmélyedhetnek a virtuális valóságban, s pályaorientációs foglalkozás is várja őket a Magyar Egészségügyi Dolgozói Kamara képviselőinek közreműködésével, s foglalkozást tart a Kereskedelmi és Iparkamara is.

– Keddenként zumba is van, olyan sokan jelentkeztek, hogy két foglalkozást is tartanak. Csütörtökönként ellátogatunk a Tatabányai Múzeumba, ahol tárlatvezetés mellett múzeumpedagógiai foglalkozás is várja a diákokat. Emellett a József Attila Könyvtárba is elmegyünk, ahol még filmvetítést is szerveznek, s nagyon kedvelik a csoportok a Jubileum Park nyújtotta lehetőségeket a hűs lombok alatt.

Buszokkal segítik a nyári táborba jutást

Két busz gyűjti össze a diákokat, s a járműveken pedagógusok is utaznak. Folyamatosan lehet jelentkezni. Legjobb személyesen, a Herman iskolát felkeresni, hiszen több nyilatkozatot is ki kell tölteniük a szülőknek. A befizetéshez csekket kérhetnek akár a polgármesteri hivatal első emeleti információs pultjánál is. A tábor telefonszáma: 30/219-5881. Lemondani és módosítani a [email protected] címen lehet. Jelentkezni egy héttel előbb, a lemondásokat viszont előző nap reggel 9 óráig tudják elfogadni.

Helyben, épületen belül is több lehetőség kínálkozik a szórakozásra. A tornateremben tűzharc, focimérkőzések, székfoglaló váltogatja egymást. Kedvelik a gyerekek a zenés foglalkozásokat is, ahol még táncra is perdülnek. Akik meg szeretnek rajzolni, alkotni, azok a szöszmötölőkön kreatívkodhatnak.

– Az első hétre a polgármesteri hivatalban kellett jelentkezni. Százharminc gyermekkel indultunk, a második hétre ez a szám felduzzadt százötvenre, s gyanítom, ez a szám emelkedni fog. A pedagógusok mellett középiskolás segítőink is vannak.

A tábor fogad különlegességgel élőket is. Egy külön csoport várja azokat a fogyatékkal élőket, akik szorgalmi időszakban az Éltes iskola tanulói, s szüleik számára gondot jelent a gyerekek nyári elhelyezése. Szakképzett pedagógusok vannak a fiatalokkal.

A táborba azokat várják, akik elvégezték az első osztályt és befejezték a nyolcadikat. Bár a táborvezető szerint a nyolcadikosok száma már nagyon elenyésző. Általában tizenöt fős csoportokban vannak napközben a gyerekek, ha egy iskolából egy-egy osztály nagyobb létszámmal jön, igyekeznek olyan pedagógust beosztani, akit ismerhetnek a gyerekek.