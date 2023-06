Ilyen időben akár 70 fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete. Ha valaki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, akkor azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!

Dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Régiójának elnöke is kiemelte, hogy mindenképpen legyen elég víz a kocsiban, ha útnak indulunk.

– A modern autóknak már a kesztyűtartójába van bevezetve a légkondi. Én, ha hosszabb útra megyek mindig oda teszem be a vizemet, mert ott kellemesen hűvös marad. De figyeljünk ara, hogy a légkondit csupán 6-8 fokkal kevesebbre állítsuk be, mint a kinti hőmérséklet! Az optimális a 21-23 fok közötti lenne, ahol nem is alszunk el, de nem is fázunk meg. Arra is figyeljünk, hogy a légkondi ne közvetlenül ránk fújja a levegőt, hanem mondjuk felfelé. Akkor is áramlik majd a kocsiban, és az se kell, hogy teljes erőből menjen. A belső keringetés pedig legyen alapból kikapcsolva. Ezt csak akkor használjuk, ha kintről rossz levegő jönne be – sorolta a tanácsait a szakember, aki szerint sokat segítünk magunkon azzal, ha az álló autót fényvisszaverő szélvédő takaró fóliával fedjük le, akkor is, ha csak fél órára ugrunk be valahová.

– Mielőtt elindulunk az autóval, szellőztessük ki a belső teret! Ha nincs légkondink, akkor a lehúzott ablak segíthet, ami persze nem a legjobb megoldás – vélekedett az elnök, aki szerint, ha valamilyen gond van az autóval, például defekt miatt le kell állni, akkor inkább hívjunk autómentőt vagy az autóklubot, és tőlük kérjünk segítséget. Ne próbáljuk meg egyedül megoldani a problémát! Bízzunk ezt inkább a szakemberre, nehogy nagyobb baj legyen a kisebből.

– Ha hosszabb útra indulunk, ajánlatos 1,5-2 óránként megállni, kinyújtóztatni a lábainkat, kicsit átmozgatni magunkat, inni, ami után sokkal pihentebben ülhetünk vissza a volán mögé. Arra is jó figyelni, hogy ebben az időben hamarabb melegszik fel a motor, így menjünk inkább kicsit lassabban. Ezzel csak pár percet veszítünk egy Tatabánya–Budapest távon – figyelmeztetett dr. Farkas Károly.

A régiós elnök azt is hozzátette, hogy ne ijedjünk meg, ha egy hosszabb út után az autót leállítva azt halljuk, hogy még megy valami a motortérben. Az ugyanis nem a motor.

– Mivel a kinti meleg levegő menet közben nem tudja lehűteni a motort, így megállás után még jó ideig mehet a ventilátor – árulta el a szakember.