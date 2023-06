Riadalmat, és persze az első ijedtség után dühöt szült az a Dózsakertben történt eset, amelyet olvasónk osztott meg velünk a napokban. Egy nő az autójában hagyott egy kisgyereket arra az időre, amíg „beszaladt” a parkoló mellett lévő oktatási intézménybe. A nyár még éppen csak beköszöntött, ám egy napon álló autó belső tere már ilyenkor is rövid idő alatt fel tud melegedni – tudta ezt az a két hölgy is, akik az autóhoz lépve a kicsi segítségére siettek.

– Egy ismerősömmel beszélgettem az utcán, ő látta, hogy egy idősebb nő, talán nagymama, kiszáll egy autóból és benne hagy egy gyereket. Rá is zárta a kocsit. Az ismerősöm még utána is kiabált, de eredménytelenül – mesélte a szemtanú.

– Gyorsan odamentünk a kocsihoz, láttuk, hogy hátul egy négyévesforma kisfiú ül benne. Mondtuk neki, hogy nyissa ki az ajtót, de nem tudta, ezért megpróbáltuk rávenni, hogy kapcsolja ki a biztonsági övét – emlékezett vissza olvasónk a jelenetre.

A kisfiú a segítségére siető felnőtteknek bentről azt mondta, nem szabad kikötnie magát, mert abból baj lesz. Az idő azonban egyre csak telt. Végül mégiscsak sikerült rábeszélni őt arra, hogy az övtől megszabadulva másszon előre a kocsiban és nyomja meg az első ajtón a gombot, feloldva ezzel a központi zárat.

– Pont akkor nyitottam ki az ajtót és engedtem be a friss levegőt a kisfiúnak, amikor a nagymama megérkezett. Mi akkorra az izgalomtól már eléggé fel voltunk dúlva, ő pedig csak annyit mondott, hogy megbeszélte a gyerekkel, hogy mindjárt jön. De ezalatt bármi történhetett volna vele, például rosszul lesz vagy baleset éri, ami miatt a kisfiú úgy marad az egyre melegebb kocsiban, hogy senki nem tud róla – mondta olvasónk, aki szerint sokkal rosszabbul is végződhetett volna a történet.

A szakemberek évről évre felhívják a figyelmet arra, hogy sem állatot, sem kisgyermeket nem szabad egyedül hagyni az autóban. Az év bármely szakában felelőtlenség ez – még résnyire leengedett ablak mellett is – nyáron azonban különösen veszélyes.

Szakértők szerint egy bezárt autóban 20 perc alatt 43 fokos hőség alakulhat ki már akkor is, ha a kinti hőmérséklet csupán 26-27 fok. Egy nyári napon pedig, amikor 30-35 fokot mérünk, 10 perc alatt akár 70 fokosra is forrósodhat a kocsi belseje. A test ilyen gyors hőemelkedése hőgutát okozhat.

A szervezet normális körülmények között izzadással valamennyire képes lehűteni magát, de az autóban kialakuló extrém melegben ez a képesség még felnőtt emberek esetén is megszűnik. A hőguta igen veszélyes állapot, akár az agyat, akár más szerveket komolyan károsíthat, szélsőséges esetben pedig halált is okozhat.

Mit tegyünk, ha gyermeket találunk egy bezárt autóban? Ha ilyet tapasztalunk, késlekedés nélkül értesítsük a rendőrséget és a mentőszolgálatot! Ne vesztegessük az időt arra, hogy megkeressük a szülőket! Ha módunkban áll a gyermeket kivenni a kocsiból, tegyük meg és azonnal vigyük őt hűvös, árnyékos helyre az orvosi segítség megérkezéséig. Jól jöhet ilyenkor egy hideg vizes törölköző, amellyel hűteni tudjuk a kicsit. A hőguta jellegzetes tünetei a kivörösödött arc, a száraz bőr és a nagyon magas testhőmérséklet.

Tudomásunk szerint az idén Magyarországon még nem következett be tragédia, ám a korábbi években számtalan szomorú eset történt, ami megelőzhető lett volna. Itthon az időjárás csak most fordul igazán nyárba, de mint azt a Riport is megírta, egy 2 éves floridai kislányt a szülei a kocsiban hagytak nemrégiben, mert elaludt a gyerekülésben, és a kicsi nem élte túl szülei felelőtlenségét.

A Tatabányán lejátszódott eset nem tűnik ennyire veszélyesnek, ám az ilyen szituációkban nincs „túlreagálás”. Jobb cselekedni, mint „jólnevelten” bízni abban, hogy nem lesz baj. Azért sem szabad gyermeket őrizetlenül a kocsiban hagyni, mert a járműtől eltávolodó, csak a boltba, csak egy percre „beszaladó” felnőttel bármi történhet, akkor pedig a kisgyerek végzetes időre a forró járműben reked. A dózsakerti parkolóban, a kicsi segítségére siető idegenek azt tették, amit ilyen esetekben a szakemberek is javasolnak.