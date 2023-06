A Magyar Közút Nonprofit Zrt. nemrégiben közölte, hogy országosan mintegy 31 ezer kilométernyi utat üzemeltet, a burkolat fenntartása, javítása mellett kiemelten fontos feladatuk az út menti területek karbantartása is, ami mintegy 200 millió négyzetméternyi zöldfelületet jelent. Hozzátették, hogy idén kiemelt figyelmet fordítanak a padkák, árkok rendezésére és az úttest melletti füves területek gondozására is, így idén gyakran találkozhatunk munkát végző gépekkel, szakemberekkel.

Májusban, a csapadékos időszak után szinte átmenet nélkül kora nyári idő köszöntött be, ennek köszönhetően hihetetlen ütemben kezdtek el növekedni az út menti növények is. A társaság ezzel párhuzamosan a kaszálási munkákat is megkezdte. Sorrendben előbb a gyorsforgalmi, majd a főutakon, ezután pedig a forgalmas mellékutakon avatkoznak be, végül a kisebb bekötőutak következnek.

Vármegyénkben mintegy 5,5 millió négyzetméternyi területen dolgoznak

Pécsi Norbert Sándor, a társaság kommunikációs osztályvezetője megkeresésünkre elmondta, hogy a vármegyében a cég által kezelt összesen 860 kilométernyi országos közút, és kerékpárút mentén mintegy 5,5 millió négyzetméternyi területen kell levágniuk a növényeket. Az adott útszakaszokon először mindig nagyteljesítményű gépi fűkaszával, vagyis kasza adapterrel felszerelt univerzális eszközhordozóval, illetve traktorral végzik a kaszálást, majd ezt követően a vezetőoszlopok, táblaoszlopok, korlátlábak környezetében kézi kaszálással vágják le az így megmaradt részeket.

Vármegyénkben egyébként a zöldfelület gondozáshoz tizenhárom eszközhordozóra felszerelhető kasza adapter és huszonhat kézi motoros fűkasza áll rendelkezésre. A kaszálást a vonatkozó rendeletben előírt gyakoriságnak megfelelően végzik el, melyet az utak kategóriája és forgalomnagysága határoz meg. Tehát amennyiben szükséges, akkor a vegetáció, illetve a rendelkezésre álló kapacitások alapján a következő hónapokban több alkalommal megismétlik a munkát. Fontos feladatuk továbbá a közúti űrszelvények megtisztítása, vagyis az útra belógó ágak visszanyesését is folyamatosan, ütemezetten végzik a szakemberek.

Lassan haladjunk el a munkagépek mellett!

A kaszálási munkák környezetében a vállalat kollégái minden esetben előjelzésekkel, táblákkal hívják fel a közlekedők figyelmét a munkaterület kezdetére, így a nagyobb sebességgel érkezők is időben észlelhetik a munkagépeket. A társaság a közlekedőket arra kéri, hogy saját és munkatársaik, valamint járművük épsége érdekében mindig tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat a munkaterületek környezetében a kaszálási munkák esetén is. Ha a kaszálás miatt a közlekedők járművében valamilyen kár keletkezik, kárigényüket online, a Magyar Közút E-Ügyfélszolgálatán keresztül, az internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/karigeny-bejelentes/ címen keresztül jelenthetik be, ahol minden fontos részletet megtalálnak.