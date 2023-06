Dalcsokor

Falusi Mariann a különböző személyes történetek mellett gyönyörű hangjával is megajándékozta a közönséget. Hallhattuk tőle többek között Cserháti Zsuzsa egyik klasszikusát, a Kicsi, gyere velem rózsát szedni című dalt is, mely után Albert József korábbi közönségtalálkozókhoz hasonlóan rózsával lepte meg az énekesnőt. Elárulta azt is, hogy szereti a virágokat, otthonában számos növényt tart.

Az este színvonalát tovább emelte, hogy egy érzelmesebb szerzeményét, Leonard Cohen Halleluja című dalát is elénekelte a közönségnek. A produkció különlegessége az volt, hogy Fáy Miklós zenekritikus írt neki egy szöveget a dalra, így nem az eredeti verziót, hanem egy különleges átiratot hallhattunk.A lelkes közönség nagy tapssal jutalmazta a Táncdalfesztivál-egyveleget, a közönség soraiból többen is együtt énekeltek az előadóművésszel. Falusi Mariann arról is beszélt, hogy nagy állatvédő és kutyabarát: Petit, a 18 éves házi kedvencét mindenhova magával viszi. Természetesen a kutya esztergomi látogatása alkalmával is vele tartott.