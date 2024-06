Arra kértük olvasóinkat, mutassák meg, náluk milyen volt a szivárvány. Felhívásunkra száznál is több fotót küldtek be a Facebook-oldalunkon, mi pedig ezek mellett most videónkat is megmutatjuk a nyárnyitó látványosságról.

A dupla szivárvány szinte a Gerecséből nőtt ki

Fotó: Sz. A. / Forrás: Kemma.hu

A teljesség igénye nélkül az alábbi településekről kaptunk felvételeket, amelyeket a cikkünkből megnyitható poszt kommentjei között most ti is megcsodálhattok: