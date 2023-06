A rendezvényen elhangzott, kialakítanak majd egy emlékszobát, amelynek nem is lehetne ideálisabb helyszínt választani a 13-as cellaháznál. A helyszínhez érdekes kapocs fűzte a kegyelmes asszonyt. A család jómódban élt, segített, akin tudott, de a II. világháború idején nem csak a majki kastély szenvedett károkat, a család társadalmi státusza is megváltozott. Lakhelyük katonai kórház lett – ahol ápolóként Károlyi Margit is besegített –, majd kaszárnya, később pedig munkásszálló. 1952-ben állami tulajdonba került, a Majkon maradó Károlyi Margitot és testvérét, Emmát pedig a parádés lovak egykori istállójába, a 13-as cellába költöztették.

A rendezvény érdekes momentuma volt, amikor Ferpász Boglárka bemutatta a grófnő saját kezűleg készített festményét. Miként az 1973-as rádiófelvétel is sokat elárult a magát csak Parasztgrófnőként aposztrofált főszereplőről, aki pár percben mesél mindennapi tevékenységéről, megszólításáról és kívánságáról. Nagyságát mi sem bizonyítja jobban: jó előremenetelt kívánt az országnak.