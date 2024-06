A közelmúltban hivatalosan is átadták azokat az eszközöket, melyeket az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében elnyert 5,2 millió forint támogatásból vásároltak. Az eseményen részt vett Bánhidi József polgármester, illetve Erős Gábor országgyűlési képviselő is, akik megtekintették a munkavégzést megkönnyítő, korszerű készülékeket. Bánhidi József megkeresésünkre elmondta, hogy a géppark „felújítása” már időszerűvé vált, hiszen az eszközök állapota miatt egyre nehézkesebbé vált a közterületek gondozása, karbantartása.

Erős Gábor és Bánhidi József adta át a zöldfelület karbantartása céljából beszerzett eszközöket.

Fotó: Ternován Zoltán

Bár közigazgatásilag Annavölgy relatíve kicsi területtel rendelkezik, de százalék arányosan a legtöbb zöldfelület ezen a településen található. Éppen ezért nagy segítséget jelent számukra, hogy sikerült megvásárolniuk 1 darab Husqvarna fűnyíró traktort, 3 darab benzines fűkaszát, 1 darab láncfűrészt, 1 darab tologatós önjárós benzines fűnyírót. Emellett beszereztek 1 darab elektromos fűnyírót, 1 darab damilos fűkaszát, 1 darab teleszkópos ágvágó-gallyazó eszközt, 1 darab akkumulátor töltőt, valamint akkumulátorokat is. A polgármester megjegyezte: a Magyar Falu Programban tavaly játszóteret sikerült fejleszteniük, idén pedig a már említett eszközbeszerzésre pályáztak sikeresen.

Mivel az önkormányzat számára fontos a környezettudatosság, ennek jegyében a községháza tetőszerkezetére napelemes rendszer került, a műanyag hulladékot és a zöldhulladékot is külön gyűjtik, utóbbit egy vállalkozó szokta elszállítani, amelyből biomasszát készít. Sőt a környezettudatosság jegyében tartották fontosnak azt is, hogy a hagyományos benzinüzemű eszközök mellett elektromos meghajtású készülékeket is vegyenek.