Galambos Lajos lakatot tett öccse, Galambos Pisti szájára: arra utasította őt, hogy róla ne beszéljen, vele kapcsolatban ne nyilatkozzon a továbbiakban. Az ország Lagzi Lajcsijának csupán 50 perce van hetente arra, hogy telefonon beszéljen az ügyvédjével és a szeretteivel. A mocsai trombitás gyermekeivel és a testvérével, Istvánnal tartja rendszeresen a kapcsolatot. Most azonban Lajcsi megtiltotta Pistinek, hogy bárminemű információt kotyogjon ki róla.

Galambos Lajos megelégelte, hogy az öccse nyilatkozik róla

Forrás: Mediaworks

Mint azt a Bors is megírta, Galambos Lajos tavaly április 26-án kezdte meg három és fél éves börtönbüntetését, amelyből egy évet kell mindenképpen rácsok mögött töltenie. Ez az idő júliusban lejár, ezért, ha minden megfelelően alakul, Lajcsi kisétálhat a börtönből, pontosabban a börtönkórházból. Lajcsi ugyanis, mint ismert, terhelt egészségi állapota miatt egyetlen percet sem töltött zárkában, az első perctől kezdve a börtönkórház vendégszeretetét élvezi.

Lajcsi ügyvédje, Csontos Zsolt a kezdetek óta kérvényezi, hogy a zenészt inkább vegyék házi őrizetbe. Ha elfogadják a kérelmét, Lajcsi „idekint”, mégsem szabadon élhet. Viselnie kell egy nyomkövetőt, amivel csak meghatározott helyre mehet, valamint azt is szigorúan kikötik, mikor mehet ügyeket intézni, illetve vásárolni. A trombitás nagyon várja, hogy a jó magaviselete miatt összegyűlt kedvezményeivel nyár közepén végre hazajuthasson, és rekreációs őrizetben töltse le a maradék büntetését. Ehhez azonban még fontosabb, hogy figyeljen a részletekre is.

Lajcsi ezért megtiltotta testvérének, Galambos Istvánnak, hogy nyilatkozzon róla. Pisti korábban előszeretettel beszélt a bátyjáról, ám ebben most vissza kell fognia magát.

– Semmilyen információm nincs a testvérem szabadulásának időpontjával kapcsolatban, és ezt most őszintén mondom. Csak ő tud engem hívni a börtönből, én nem tudok hívást kezdeményezni. Legutoljára, mikor beszéltem vele, jókedélyű volt, úgy tűnt nekem, hogy jól van. Nem tudom pontosan, mikor fog szabadulni, csak a hívásait szoktam várni. Konkrétumot az ügyvédje tudna mondani, hiszen ő van meghatalmazva arra, hogy nyilatkozzon az üggyel kapcsolatban. Engem megkért a testvérem, hogy ne nyilatkozzak – mondta a sorry! magazinnak adott interjúban István, aki azért telefonon továbbra is tartja a kapcsolatot Lajcsival.