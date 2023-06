Vadkerti Imre felvidéki előadóművész a Padlás című musical és Deák Bill Gyula dalával nyitotta meg a pedagógusnapi ünnepséget Tatán, amit hagyományosan minden évben megtart az önkormányzat.

Az eseményre meghívást kaptak a tatai oktatási intézmények pedagógusai, illetve az óvodák és a bölcsődék munkatársai, valamint a már nyugdíjas kollégák is. Az ünnepségen részt vett Bencsik János országgyűlési képviselő, Michl József, Tata polgármestere, Rigó Balázs és Purgel Zoltán alpolgármester, dr. Horváth József jegyző, Ströcker Zoltán, a Tatai Járási Hivatal vezetője, valamint több önkormányzati képviselő és bizottsági tag is. Az eseményre Tata testvértelepüléséről, a felvidéki Szőgyénből is érkeztek vendégek. A Csongrády Lajos Alapiskolából Nothart Erika igazgató-helyettes asszony, valamint a tatai önkormányzattal közösen szervezett anyanyelvi vetélkedő nyertes szőgyéni diákjai is részt vettek az eseményen.