Kiégő gyep

Az erősebb aszályok idején mindig felmerül kérdésként, vajon megéri-e locsolni a gyepterületet azért, hogy az udvarunkban lévő fű nagy ráfordítással szép zöld legyen a legtikkasztóbb hőségben is. Milotai Richárd úgy véli, hogy a tavalyi, rendkívüli csapadékhiányos időszakok is megmutatták, hogy az öntözött gyepek felett eljárt az idő. Ráadásul tavaly voltak olyan települések, ahol a felelőtlen ingatlantulajdonosok mértéktelen vízfelhasználása révén átmeneti vízhiány alakult ki egyes országrészeken. Sokkal fontosabb, hogy nyár elejére hagyjuk megnőni a füvet és ne vágjuk le tövig, mert a hőségben nem lesz ereje újranőni, a hajnali párát sem tudja majd hasznosítani, végső soron pedig ki fog égni. Ellenben ha már zavar bennünket a fű mérete, nyáron is lehet vágni, de figyelni kell arra, hogy a fűnyírók vágási magassága ne a legkisebb legyen.