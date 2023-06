– Az Ami a lábunk alatt hever címmel egy olyan kiállítást szerettünk volna létrehozni, amely bemutatja a tudomány és a közösség kapcsolatát. Az ötlet nem egyedi, az idén megnyílt Kincset Érő Közösség című tárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban hasonló alapelveken nyugszik, amelynek kiállított tárgyai között múzeumunk anyagai is szerepelnek. Minden egyes tárgy egy-egy történetet mesél el, amelyben életre kelnek a múlt részletei, valamint a jelen az önkénteseken keresztül – magyarázta a régész.

A kiállítás alapkoncepciója két részre oszlik: az egyikben az évtizedek során felhalmozott anyag egy szeletét mutatják be, amelyben a korábbi önkéntesek és múltszeretők által a múzeumba került tárgyak leletegyüttesek kaptak helyet. A második részében pedig az olyan újonnan előkerült, önkéntesek által beszolgáltatott tárgyak, leletegyüttesek vannak kiállítva, amelyeknek előkerülésének körülményeiről a megtalálóik is beszámolnak.

Előbbire példa a Kuny Domokos Múzeumban őrzött Héreg–Jásdi oldal nevű fémkeresős anyag, amelyet az 1980-as években szolgáltattak a múzeumba, de ennek restaurálása és bemutatása máig nem történt meg. A fémkeresős anyag számos római érmét, fibulát, női ékszert is tartalmaz, amelyek bronzból, ezüstből és aranyból készültek. Szintén a tatai múzeum anyagában található egy a Kecskéd településről előkerült vasdepó, amely a 2010-es évek találata, és amint szintén nem mutattak még be.

– Az új leletek leletegyüttesek közül kiemelendő az Ács–Bumbumkút lelőhelyen végzett szakmai munkák mellett az önkéntesek által gyűjtött fémanyag, amelyben egy kelta dudoros karperec is helyet foglal. De számos tárgy lesz látható a megye más múzeumaiból: a Tatabányai Múzeum például egy mérföldkövet adott kölcsön, amely az önkéntesek segítsége nélkül nem kerülhetett volna elő.

A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készülnek: az általános iskolától kezdve, egészen a nyugdíjas korúakig várják az érdeklődőket – tette hozzá a kiállítás kurátora.

A kiállítás annyira megihlette a Edutus egyetem robotika szakkörét, hogy a gyerekek készítettek egy szemétszedő és egy fémdetektor robotot, amik működését be is mutattak a vendégeknek.