Hétfőn este a Republic együttes lépett fel a Komáromi Napokon. Nemcsak jól ismert dalaikkal, hanem egyedülálló látványvilággal is elkápráztatták a komáromiakat, és természetesen meg is énekeltették őket. A Születi kell című dal különösen szívbemarkoló volt. Talán pont azért, mert a zenekar legendás frontembere, Bódi László Cipő épp most, május 3-án lett volna 58 éves, de immár tíz éve nincs közöttünk. 2013 márciusában, tíz éve hunyt el.