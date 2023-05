Erős Gábor országgyűlési képviselő elismerően beszélt a testvértelepülések viszonyáról. A két város számtalan találkozót szervezett eddig, kultúra, oktatás, sport vagy gazdasági téren is számtalan alkalom nyílt az együttműködésre. Úgy véli, hogy a jövő az összefogásban és közösségépítésben rejlik, melyben Dorog példát mutat.

Dr. Tittmann János polgármester felidézte a Megbékélés Napja történetét, majd úgy fogalmazott: a párbeszéd határainkon belül és azon túl is nagyon fontosak számukra. Kijelentette, hogy a Wendlingen am Neckarral 25 évvel ezelőtt megkötött kapcsolat történelmi alapokon nyugszik, a második világháborút követő kitelepítések, valamint a szétszakított családok miatt is fontosnak tartják. Megköszönte mindazt a támogatást és segítséget, amit az elmúlt két és fél évtizedben kaptak a németországi testvértelepüléstől.

Harmadikként Ursula Vaas-Hochradl wendlingeni alpolgármester mondta el gondolatait, majd Dr. Tittmann Jánossal közösen aláírták a testvértelepülési szerződés megerősítéséről szóló okiratokat. Ezután vehette át Sasvári Katalin, a Dorog-Wendlingen Baráti Egyesület elnökhelyettese a testvérvárosi kapcsolatokért tett kiemelkedő szolgálatáért kitüntetést, melyet a wendlingeni képviselő-testület ítélt oda számára.

Dr. Tittmann János polgármester ajándékokat adott át a meghívott vendégeknek, majd megtartotta a Magyarország és a Nyugat című előadását. Az Európa Nap délutánján a Dorogi Bányász Zenekar adott koncertet a művelődési házban.