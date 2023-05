A beszámoló szerint a testvértelepülési egyezmény megerősítésének ünnepi ceremóniájára népes dorogi delegáció utazott el a németországi Wendlingen am Neckarba. Az Európa Naphoz kapcsolódva a házigazda város vezetői nem csak a Doroggal, hanem a francia Saint-Leu-la-Forét, illetve az osztrák Millstatt am See nevű településekkel korábban aláírt együttműködési szerződést is megerősítették, számolt be a város honlapja.

A wendlingeni temetőben dorogiak által felállított emlék kopjafánál a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Riss József elnök, Kolonics Péterné csolnoki, valamint dr. Tittmann János dorogi polgármesterekkel közösen koszorúzott. Ezután a wendlingeni városházán kiállítás nyílt a Felhajtóerő a szénrakodóért címmel, ahol az esztergomi teherkompnál található, egyedülálló ipari emlék által ihletett alkotásokat mutatták be. Érdekesség, hogy ezt a tárlatot korábban a Dorogi József Attila Művelődési Házban is megtekinthették az érdeklődők.

A dorog.hu azt írja, hogy május 6-án dr. Tittmann János és Steffen Weigel wendlingeni városvezető felavatta a Dorogról elnevezett teret a német városban. Kovácsné Fódi Krisztina által vezényelt Cantilena gyermekkórus is fellépett a ceremónián, az esti gálaműsoron a dorogi gyerekek mellett francia és osztrák zenészek szerepeltek.

Dieter Bauer, a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület (Freundeskreis Dorog Wendlingen) nevében személyes hangú megemlékezést tartott a 75 évvel ezelőtti, sok család számára fájdalmas kitelepítésről. Az Európa Nap- a Párbeszéd Napja eseménysora Dorogon, a művelődési házban most szombaton folytatódik, ahol városunkban is megerősítik a testvértelepülési szerződést Wendlingen am Neckarral.