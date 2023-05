Az átadó után Révész Máriusz is beülőt csatolt és sisakot húzott, hogy kipróbálhassa a pályát. De a tatai Kőkúti Általános Iskola kisdiákjai, illetve a Tatai Hódy Sport Egyesület tagjai is falra másztak. Kőhalmi Zoltán, az iskola igazgatója elmondta, hogy a gyerekek lelkesen jelentkeztek a feladatra, hogy elsők között próbálják ki a pályát. Az igazgató szeretné, ha a számtalan sport mellett a sziklamászást is beépíthetné az iskola a tanmenetébe. A pálya az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően már biztosítva van, már csak a felszerelést kell az iskolának megvennie hozzá. A videóban az is kiderül, hogy milyen volt Révész Máriusznak az első via ferrata élménye: