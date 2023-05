Család

Kecskeméti Lajos Neszmélyen, a szomszédban élő nagybátyja révén ismerkedett meg először a mezőgazdasági tevékenységekkel. Feleségét a táti termelőszövetkezetben ismerte meg. Két gyermekük született: Attila jelenleg egy vállalat kereskedelmi igazgatója. Lányuk, Erika jogász lett, ügyvédként dolgozik. A nyugalmazott főmérnöknek négy unokája és egy dédunokája is van. Kecskeméti Lajos egyébként részt vett a megye első agrárkamarájának létrehozásában is, a BÉSZ–ben végzett tevékenységéért pedig miniszteri kitüntetésben is részesült.