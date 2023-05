Legutóbb pedig a múlt hétvégéről számolt be Suhajda Szilárd, amely ezúttal is bővelkedett kalandokban, fagyasztó pillanatokban és lélegzetelállító képekben is:

– Alig alszom valamit, ráadásul az útvonal mellett vagyok, így állandó a forgalom is. Összekészülök, még egy adag vizet lefőzök, megtöltöm puttonyom. Lényegében csúcsmászó ruházatban indulok a 4-es tábor felé: célom a Genfi-sarkantyú elérése, a 7900 méteres magasság érintése. Nehezen melegedek be. Egyelőre nem nagy a mozgás, két serpa sráccal előzgetjük egymást. Aztán egyszer csak hátra maradok.

– Annyira hideg van, hogy nem győzöm tornáztatni a lábujjaim! Lóbálom lábaim. Fárasztó. Tavaly a Lhoce csúcsára tartva egész éjszaka ezt csináltam. Most is számolom: a 40-50 erőteljes(!) láblendítésre változatlanul szükség van, hogy újra érezzem lábujjaim. Mondjuk amíg ÉRZEM, hogy fáznak, addig nincs nagy gond. Amikor már nem érez az ember semmit, akkor kell igazán aggódni!

– Mire az esti főzést követően bebújok hálózsákomba, már majdnem éjfél van. Hajnali 3-kor szándékozok felkelni. Négy körül indulnom kell lefelé! Tartom magam a tervhez. Mindent, ami már „fölösleges” idefent, magammal viszek. Gondolnom kell a csúcsmászás utáni utolsó lejövetelre: tavaly nagyjából 35 kg-os zsákkal mentem le a végén! Fájdalmas volt, elárulhatom. Most is hasonlóra számítok (bár inkább kevesebbre), de ha csak egy picit is ügyesebb tudok lenni, akkor már most spórolok néhány grammot! Összegyűjtöm a szemetet (mint minden kör végén), egy újabb üres gázpalackot teszek a zsák mélyére, az egyik pár kesztyűt is leszállítom; lefotózom az adott készletet, ez alapján hozok még fel élelmet a csúcsmászó körre.

Majdnem a világ tetején. Oly közel, de mégis oly távol még a cél

Forrás: Suhajda Szilárd/Facebook

– Szertartásosan elköszönök apróka táboromtól és nekilódulok: hatodjára fogok átkelni a Khumbu-jégesésen! Az ingerküszöbömet nehéz definiálni ezen a ponton: úgy érzem, a lelkem minden lépéssel megacélosodik. Tele vagyok jó érzésekkel, mégis úgy látom magam, mintha egy goromba Clint Eastwood módjára acsarkodnék a világgal! Az 1-es táborban vetkőzök, lóbálom karjaim, de tudom, hamarosan úgyis a lehető legnagyobb sebességre kapcsolok! A jégesésben nincs helye várakozásnak, időhúzásnak: durván két órával később lent vagyok! A crampon-point-tól szinte már csak vánszorgok. Reggeli előtt még van időm átöltözni, egy kicsit rekuperálódni. „Magasságos Szűz!” De jó újra itt lenni! Biztonságban vagyok – zárja mondandóját a hegymászó.

Most tehát minden szem Suhajdára szegeződik, hiszen amennyiben a Kyocera Everest Expedíció 2023 során sikerrel jár, akkor nemcsak hegymászó szempontból, hanem nemzetközi szinten is sporttörténelmet írhat. A Mount Everest palack nélküli megmászása ugyanis nemzetközi szinten is kiemelkedő és elismert teljesítménynek számít.