– Önmagában az, hogy a csapatok ennyire felkészültek és begyakorolják otthon azokat a gyakorlatokat, amennyire tudják, az egészen elképesztő! Már úgy állnak oda a rajthoz, hogy tényleg tudják és felkészültek. Amellett, hogy ennyire jól érzik magukat, egy másik plusz dolog, aminek mi is nagyon örülünk, hogy ennyire jól tudnak együttműködni – hangsúlyozta Esztergályos Patrik.

A pálya széléről is jól látszott az összetartás. Voltak olyan feladatok, amelyek már a járási vetélkedőkben jelen voltak. De azért nem tudtak minden versenyszámra előre felkészülni a csapatok.

– Ha körbenézünk, azért itt már van elég sok újítás. Nyilván próbáltuk azt, hogy a döntőre azért új feladatokkal is készüljünk, legyen valamilyen extra is, hogy ők bejutottak a döntőbe és képviselik a településüket – tette hozzá.

Patrik zsűritagként végig követte az eseményeket

Fotó: H. B. / Forrás: 24 Óra

Visszatérő feladat volt például a ruhateregetés, amikor a csapat két, többségében női tagja tartotta a kötelet, amelyre a férfiak időre csipeszelték az úgymond frissen mosott ruhákat.

– Önmagában azért a humor is megjelenik a versenyszámokban. A kötélhúzásnál mindenki beáll, akár férfiak, akár nők, csapatként húzzák. De van a ruhacsipeszelés, vagy a falu bikája, amikor a férfiakra vagyunk kíváncsiak; a falu boszorkánya, vagyis a seprűdobás, itt például a nők dobálják a seprűket. De önmagában próbáljuk cserélgetni is, hogy mit tanultak esetleg a férfiak a nőktől és fordítva. Ez a jó ebben az egészben, hogy élvezik is, és közben azért el lehet nevetgélni egymáson, hogy ki merre dob vagy ki, mit csinál a pályán. S még azért is jó, mert nem veszik észre, hogy mozognak, mert élvezik az egészet, és úgy távoznak a nap végén, hogy elégedettek voltak, mozogtak egy jót, és még jól is érezték magukat – mondta.

Május közepe révén ugyan a verőfényes tavaszi napsütés elkerülte a versenyt, ám a finalisták, szervezők és szurkolók jókedvét ez nem szegte.

– Noha az időjárás nem segített, de amennyire jó hangulat szokott lenni ezeken a versenyeken, ez mindent vinni fog.

S mindent vitt is. A tataiak az elsőnek, a bajnaiak a másodiknak, a nagyigmándiak pedig a harmadiknak járó trófeát. A szoros küzdelemben éppen lemaradtak a dobogóról az ászáriak, akik új csapattal érkeztek betegség miatt a fináléra, ötödikek a kecskédiek lettek. A vértesszőlősi csapat nem tudott kiállni a végső megmérettetésre, szintén betegségek miatt kellett kihagyniuk az utolsó megmérettetést.