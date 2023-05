– Ballonkabátját mindenki a színpadon, távolról szokta látni. Honnan szerezte be, illetve milyen jelvények vannak rajta? Látom, az egykori Tatabányai Bányász Sport Club jelvénye is rajta van.

– Ezt a kabátot 1983-ban vettem, New Yorkban, egy olyan helyen, ahol a Vietnamot megjárt katonák ruhái közül lehetett válogatni. Bele volt írva a belsejébe, hogy John­son őrmester. A jelvényeket meg kapod, rajongók adják, van, ami már rározsdásodott a kabátra. Rajta van például a béke jele, azt jelzi, hogy Ukrajna és Oroszország között legyen béke. Mint ahogy Környei Attila is mondta, a sportklub jelvénye Tatabányáról van, de nem emlékszünk a történetére, mindent nem tudunk azért. Nagyjából nincs ebben ideológia, de vannak olyan jelvények, amelyek direkt kerültek rá.