Vármegyénkben is

Az MME minden év áprilisában és májusában Fülemülék éjszakája programokkal várja az érdeklődőket országszerte. Tatán május 13-án várják a természetkedvelőket 18 és 20 óra között. A találkozó a Jávorka Szakközépiskola előtti parkolóban lesz. A program során szintén megfigyelhetik a fülemüléket az érdeklődők. További információk ügyében Bátky Gellérthez kell fordulni, a 30/583-86-36-os telefonszámon. Az országban egyébként még több más vármegyében is szerveznek hasonló programokat, Borsodban például madárhangokat is beazonosíthatnak az érdeklődők.