Összeültek szerdán reggel Tata képviselői, hogy a szokásos módon megvitassák a várost érintő kérdéseket. A napirendek nagy részében a várost érintő biztonsági kérdések volt a téma. Többek között szerepelt a tatai rendőrkapitánysás beszámolója is, amiből kiderült, hogy a városban folyamatosan csökken a bűnesetek száma. Míg 2010-ben 100 ezer lakosra még 4376,5 eset jutott, addig 2021-ben ez 1554,6, míg tavaly 1387,8 volt csupán. Ez azt jelenti, hogy 12 év alatt 68,3 százalékkal csökkent a bűnesetek száma. Egyébként Tatán 2022-ben összesen 326 esetben intézkedtek a rendőrök. Krasula János rendőr ezredes, a tatai rendőrkapitányság vezetőjének beszámolójából az is kiderült, hogy a közlekedési balesetek száma nőtt.

– Míg 2021-ben 32, addig tavaly már 38 közlekedési balesethez hívták ki a rendőröket. Sajnos a az elmúlt évben kettőre emelkedett a nulláról a halálos kimenetelű balesetek száma. A súlyos sérüléssel járó esetek is emelkedtek tízről tizenháromra – mondta az alezredes, aki kiemelte, hogy a rendőrség több akciót, programot is szervezett és szerez a közlekedési balesetek számának csökkenése érdekében. Azonban az adatok szerint ezeket nem fogadják meg a sofőrök. Mint mondta, hogy az ittas vezetők, a gyorshajtók és a biztonsági öveket nem használók száma még mindig túl magas.

A napirendek között szerepelt a Tatán működő térfigyelő kamerarendszer is. Dr. Horváth József jegyző elmondta, hogy 2016-ban vette át a város a térfigyelőkamera rendszer üzemeltetését, akkor 8 kihelyezett készülék volt. Idén már 39 kamera működik a városban, amik egyrészt a forgalmat figyelik, illetve az illegális szemétlerakók felszámolásában és a lakók közbiztonságának fokozásában is nagy szerepet játszanak. Többek között a Kossuth téren és az Építők parkban is. Egyébként a kamerákkal megfigyelt közterületek listája megtalálható a város honlapján.

A Városkapú Zrt. idei üzleti terve is napirenden volt a szerdai ülésen. Ebből többek között kiderül, hogy az energiaválság miatt bezárt művelődési ház működésének esetleges későbbi visszaállítása előzetesen a munka-, baleset-, és tűzvédelmi előírások megfelelőségére irányuló vizsgálata szükséges. Ugyanakkor mind energiatakarékossági, mind az ismert műszaki állapotok miatt megfontolandó a művelődési ház működésének végleges megszüntetése, részlegesen vagy teljes egészében.