„Na jó, de hogy kell hozzákezdeni?” „Óriásvilla is jár hozzá?” „Estére talán végzünk az evéssel!” – ilyen és hasonló megjegyzéseket kapott Minka Attila, amikor felszolgálta vendégeinek a hatalmas meglepetést, az óriáshamburgert. Kilencemeletes hústorony járt a “wareszosoknak”, amit jó ideig falatoztak. Mindez szombaton került asztalra, abban az oroszlányi vendéglőben, ahol rendszeresen találkoznak a benzingőz szerelmesei.

Ezzel a kilencemeletes óriással is meg lehetett birkózni

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Tucatnyi 30 éves, négyütemű járgány parkolt a V8 előtt. Terelőbójákkal jelölték a fenntartott helyet, ahová Nyikos Zoltán és Molnár Dominik is érkezett. Az esemény nemcsak az evésről szól, hanem a tapasztalatcsere és az érdeklődés is főszerepet kap az autóstalálkozón. A sofőrök szívesen válaszoltak az érdeklődők kérdéseire, és olyan információk is napvilágot láttak, hogy a 18 ezer kilométeres út, a Budapest-Bamako Rally egyik versenyzője lehet jövőre egy Wartburg...

Az újságíró nem tudott elmenni a kérés mellett, hogy milyen átalakításokra lesz szükség a 18 ezres afrikai túra előtt, mint ahogyan az alkatrészbeszerzés kérdése mellett sem. – Általában veszünk egy másik autót és annak használjuk fel a még épségben lévő elemeit. Így született kipufogó dobokból a kutyaforma, Rozsdika, aki minden autóstalálkozón hű társam. Kabalaállat a plüss tasman ördög is, aki olyan hatalmas, hogy az egész hátsó ülést elfoglalja – mondta az autósberkekben Nyikiként ismert autótulajdonos a rendhagyó utasairól. Kedvünkért bemutatta őket, majd tréfásan megjegyezte: a kutya nagyon fotogén, nincs nagy igénye, nem mozdul. Mivel dobból készült, a fajtája sem lehet kérdés, ő egy vérbeli dobermann.