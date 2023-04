A mostani örömhírről Sztaracsek Ádám is beszámolt Facebookon: Tudom, tudom, megfogadom mindig, hogy többet nem versenyzek. Most is megfogadtam. Így neveztünk be Szirmai Péterrel a Magyarország tortája versenyre. Jelentem: idén megint ott vagyunk a döntőben!!! Szurkoljatok, hogy a maximumot hozzuk ki a tortából és sikerüljön nyernünk. Igazából innen jön a munka nagy része. Hajrá, Komárom! Hajrá, Jánoska Cukrászda! – fogalmazott Sztaracsek Ádám. A győzteseket augusztus elején ismerheti majd meg a nagyközönség.