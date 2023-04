Idén is bejutott a Magyarország Tortája verseny döntőjébe a korábbi országtorta-győztes komáromi cukrász, Sztaracsek Ádám alkotása. A torta a Mandula kajszi fantázianevet viseli. Ahogy a Magyar Cukrász Ipartestület is írja, ezúttal is rendkívül izgalmas kreációkkal jelentkeztek a cukrászok, és összesen 35 torta nevezése érkezett be.