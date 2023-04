A pékség oldalán arról írtak, a tűzeset miatt bizonytalan ideig szünetel a termelés és a kiszállítás. Több település is jelezte vármegyénkben, hogy a Brotnetti nem tudja őket ellátni pékáruval. Nem csupán Komárom-Esztergomban, még Győr-Moson-Sopron vármegyében is érint településeket az ellátási probléma, írta meg az ujszonalunk.com. A pékség tulajdonosa és dolgozói Facebook-oldalukon arról is írtak, mindent megtesznek, hogy mielőbb újraindulhasson náluk a munka, azonban ez akár két hónapot is igénybe vehet.