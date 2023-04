A fő eseményt szerdán délután rendezték. Mivel a Bridgestone-nál a nyári hónapokban sokan járnak biciklivel, felállítottak egy kerékpáros szervizpontot a gyár kerékpártárolójánál. Az átadás után az ipari parkban, rendőri biztosítás mellett hat kilométer hosszú kört tekertek a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tekerj velünk! kampányához csatlakozva. Sajnos az idő nem kedvezett a rendezvénynek, így csak páran szálltak a kétkerekűre, köztük a legelszántabbak, mint Topolcsik Melinda, a cég ügyvezető igazgatója, Király Ildikó HR igazgató és Hófer György HR menedzser, akik le is tekerték a távot.

– A kellemest a hasznossal összekötöttük és csatlakoztunk a Tekerj velünk! kampányhoz, ami a vármegyei rendőrség programja. Mint látják, nagy a kerékpártárolónk, mert sok Bridgestone dolgozó jár biciklivel, az egészséges életmódot és a környezettudatosságot ezzel a tárolókapacitással is szeretnénk bennük erősíteni. Aki teheti és viszonylag közelről jön, jöjjön kerékpárral. A mai eseményen nem csak tekerünk egy jót, de átadjuk a szerviz pontot is, így mindennel elő tudnak készülni a kerékpáros kollégák, ami a biztonságos közlekedéshez kell – mondta az átadón Topolcsik Melinda, a cég elnök-ügyvezető igazgatója. Hozzátette, az egész hét arról szólt, hogy a gyár számára a legfontosabb az ember és az emberek egészsége, hogy a munkatársak jól érezzék magukat a bőrükben fizikailag és lelkileg is.

– Több, mint ezernégyszáz dolgozónk van és számunkra nagyon fontos, hogy egészségesek legyenek mind testben, mind lélekben. Minden egyes tevékenységünket az ő érdekükben tesszük. Köszönjük továbbá a Komárom-Esztergom Vármegyei rendőr-főkapitányságnak is, hogy nemcsak, hogy eljöttek a rendezvényünkre, de felvezető kíséretet is adtak. Ez még izgalmasabbá tette ezt a hat kilométeres tekerést – zárta a gondolatait az elnök-ügyvezető igazgató.