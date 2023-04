Az elmúlt napokban nemcsak hazánkban, hanem a Duna ausztriai és németországi vízgyűjtő területén is jelentős mennyiségű csapadék hullott. Ugyan április első napjaiban is volt egy kisebb emelkedés – a vízmérce szerint március 30-án 139 centimétert is mértek, majd kisebb árhullám vonult le, ami április 4-én tetőzött 247 centiméterrel Esztergomban – a gyors apadás után több napon át a 120-140-es tartományban mozgott a vízszint.

Forrás: vizugy.hu

Azóta az újabb kisebb árhullám is gyorsan levonult. Április 14-én kezdett el növekedni a vízszint Esztergomnál és volt olyan periódus, amikor óránként 5-6 centiméteres változást jegyeztek fel, a csúcsérték pedig 373 centiméter volt.

Bár látványos, hogy szinte egy nap alatt eltűnt a part menti sáv és hogy a folyó egyre több hordalékot hozott magával, nem kell attól tartani, hogy komoly gondokat okoz az ár, jórészt csak az ártéri erdők kerültek víz alá, ráadásul még az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szinttől is messze elmaradtak a most mért értékek. Komáromnál néhány óra alatt már több mint 20 centimétert csökkent a vízszint és gyors apadás várható Esztergomnál is.

Az Országos Vízjelző Szolgálat hétfőn közölte: az előrejelző rendszerükben szereplő hazai vízmércékre készített számítások alapján a következő hat napban árvédelmi készültségi szintet meghaladó vízállás nem várható.