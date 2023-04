A napokban kiderült, hogy Ferenc pápa jövő heti magyarországi látogatása során miért nem lesz jelen az egyházfő Esztergomban.

Török Csaba esztergomi plébániai kormányzó, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) televíziós referense az MTI kérdésére elmondta, hogy Ferenc pápa április 28. és 30. közötti, programban gazdag látogatása szervezésekor figyelembe vették, hogy a 86 éves, gyengélkedő egyházfő ne fáradjon el túlzottan. Majd hozzátette: Esztergom a bazilika jelenleg is folyó helyreállítása miatt maradt ki a pápai látogatás helyszínei közül.

Mint ismert, a kormány 2019-ben jelentette be a klasszicista stílusú Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház rekonstrukcióját, amely 100 méteres magasságával nemcsak a keresztény Magyarország, de egyben Európa egyik legimpozánsabb jelképe is. A munkálatokról mi is többször megemlékeztünk, hiszen látványos folyamatról van szó. Az egyik alkalommal például fotókon és videón is megörökítették az építészeti bravúrt, amikor daruval emelték le a bazilika déli kupoláját.