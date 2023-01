Orbán Balázs kiemelte, hogy a magyar kormány 2010 óta kiemelt hangsúlyt fektet a klasszikus építészeti emlékek helyreállítására, ami a magyar nemzeti identitás megerősítésének fontos eleme. Hozzátette: ezen munka fontos lépéseként a kormány 2019-ben bejelentette a klasszicista stílusú Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyház rekonstrukcióját, amely 100 méteres magasságával nemcsak a keresztény Magyarország, de egyben Európa egyik legimpozánsabb jelképe is.

A bazilikáról

Az Esztergomi bazilika (németül: Dom von Esztergom), teljes nevén Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház (németül: Hauptkathedrale Unserer Lieben Frau und des heiligen Adalbert) klasszicista és óegyiptomi stílusban épült Esztergomban, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye székesegyháza. Külső méreteit tekintve Magyarország legnagyobb egyházi épülete, az altemplomtól a kupola gömbjéig 100 méter magas, mellyel az ország legmagasabb épülete is egyben. Méreteit tekintve Európa 3. legnagyobb bazilikája, de világviszonylatban is tekintélyes méretű. Az épület továbbá Magyarország főegyházmegyéjének főszékesegyháza a budapesti Szent István-bazilika mellett. A bazilika belső alapterülete 5660 négyzetméter, 118 méter hosszú és 49 méter széles. Közepén elhelyezkedő félgömb alakú kupoláját 24 oszlop tartja, amelyek között 12 ablak található.

A politikus emlékeztetett rá: a második világháború a történelmi épületek jelentős részét elpusztította, így az ikonikus esztergomi bazilikát sem kímélte, amelyre a harcok idején csaknem 100 gránát és bomba hullott. Ugyan az elmúlt évtizedekben kisebb javításokat végeztek a történelmi jelentőségű épületen, teljes körű, külső-belső felújítás most először történik.

Orbán Balázs elmondta: a felújítási munkálatok igen látványos fázisba értek: jelenleg a kupola és a harang rekonstrukciója folyik. Ehhez a tetőszerkezetet leemelték, így teljes fényükben tündökölhetnek a rézből készült tartólemezek, amelyek szintén megújulnak. A munkálatok végeztével a bazilika visszanyerheti régi pompáját, és méltón nagy múltjához, újra régi fényében tündökölhet – zárta posztját a miniszterelnök politikai igazgatója.

A felújítás egyik látványos fázisáról, a kupola leemeléséről mi is beszámoltunk szeptember végén. A déli harangtorony, ellentétben az északival, valóban szolgálatban van mindig, hiszen a negyed- és egész óránkénti időjelzés, valamint a fő ünnepeken való nagyharang megszólaltatása is innen történik. A rekonstrukció szeptemberben ért el abba a fázisba, hogy megkezdődhetett ennek az épületrésznek a felújítása. Ennek része volt, hogy a harangtorony tetőszerkezetét leemelték, és magát a harangot is földre tették, és a főkupolával ellentétben a földön újítják fel, majd helyezik vissza.

A toronysisak leemelése előtt meglazították a tartócsavarokat, majd rakományrögzítő kötelekkel fixálták a daru végére ezeket, amelyeket szaknyelven spanifereknek neveznek. A kupolát a földet éréskor speciális gumizsámolyokra helyezték a templom mellett. A déli harangtorony munkálatai alatt nem működtek a toronyban található szolgáltatások, így például az ajándékbolt sem.